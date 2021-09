L‘Estate in diretta che ci mancherà… Non soltanto la fine della bella stagione mette un po’ di malinconia, ma anche alcune belle e piacevoli parentesi televisive.

Parliamo de L’Estate in diretta, per l’appunto. L’edizione estiva del programma di Rai1 ha saputo conquistare i telespettatori italiani in questi mesi.

Merito dei due padroni di casa, Roberta Capua e Gianluca Semprini: classe e professionalità, ma anche complicità e ironia hanno caratterizzato il corso estivo del pomeriggio della rete ammiraglia della tv di stato.

Se per Semprini si è trattato di un “Déjà vu” al timone del programma, una menzione particolare la merita il ritorno di Roberta Capua in Rai. La conduttrice ha confermato tutto il suo talento e bravura, dimostrando di meritare a pieni voti il ritorno nella tv di stato. Peccato che, per il momento, non ci siano ancora nuovi incarichi per lei…

Grande merito anche agli inviati del programma che hanno saputo dare grande lustro al programma.

Così come gli ospiti in studio, che hanno completato alla perfezione quello che in gergo calcistico verrebbe definito “gioco di squadra”.

Tra tutti citiamo la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan: grande preparazione, competenza e bravura nell’affrontare i casi che ogni giorno sono stati trattati.

Altra piacevole conferma la speaker radiofonica Rosaria Renna, spesso intervenuta negli spazi a tema musicale.

Ultimi, ma non per questo meno importanti, gli autori e tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte.

Una piacevole parentesi estiva che ci mancherà e farà spazio a La Vita in Diretta con Alberto Matano.