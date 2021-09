L’edizione 2021-2022 di Forum su Canale 5

Dopo il grande successo della passata stagione, il tribunale di “Forum” riapre le porte e torna in diretta con Barbara Palombelli da lunedì 13 settembre 2021 tutti i giorni alle ore 11 su Canale 5 e alle ore 14 su Retequattro con “Lo Sportello di Forum“.

Le novità

La grande novità della 37esima edizione che sta per iniziare è la presenza di due giovani uditori, scelti fra i laureati in legge che stanno preparando il concorso da magistrato, ai quali verrà data la possibilità di vedere dal vivo come i giudici applicano la legge al caso concreto. Forum asseconda così la funziona didattica che ha insita in sé e che permette ai futuri magistrati di fare un’esperienza utile e privilegiata. Gli uditori avranno postazioni dedicate, assisteranno al dibattimento e si ritireranno poi insieme al giudice in aula di consiglio per assistere all’elaborazione della sentenza. Prima della sentenza potranno interagire con la padrona di casa Barbara Palombelli e con i contendenti e il pubblico presente in studio.

Tra le gradite conferme: la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani, e Bartolo Antoniolli. Ci saranno, inoltre, “i ragazzi di Forum” Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria, Ladislao Liverani l’influencer Giulia Campesi e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

Anche quest’anno “Forum” affronta temi divisivi e moderni in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.