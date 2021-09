Le corporazioni globali del gioco d’azzardo credono che il futuro sia digitale e casino Italian Librabet ne è il miglior esempio

Mentre le corporazioni globali del gioco d’azzardo diventano digitali con progetti come Casino Italian Librabet, le notizie arrivano da tutto il mondo. Questa volta dal Giappone e dalla Florida.

I progetti online come casino Italian Librabet sono il futuro. Quali novità attendono i giocatori delle altre parti del mondo?

Il mondo sta cambiando rapidamente. E se prima questo era facilitato dalla digitalizzazione, ora questo è aggravato dalla situazione del coronavirus. La società di gioco d’azzardo Las Vegas Sands crede che il suo futuro sia nelle tecnologie di gioco digitale come casino Italian Librabet. Mentre in Giappone il mondo del gioco d’azzardo sta subendo nuove leggi, e negli Stati Uniti continuano a costruire nuovi progetti.

Casino Italian Librabet è il miglior esempio di progetti online del futuro

Las Vegas Sands è una società americana di gioco d’azzardo che ha recentemente annunciato piani di investimento nel business del gioco online. Un nuovo dipartimento è stato aperto appositamente per lavorare in questa direzione. L’obiettivo principale perseguito dall’azienda è quello di rafforzare la sua posizione e continuare a occupare una posizione di primo piano nel settore. Secondo i manager, l’industria online è in attesa di uno sviluppo attivo ed è necessario iniziare a lavorare in questa direzione fin da ora. Il casino Italian Librabet è un grande esempio di tali progetti e offre molti vantaggi:

● disponibilità in qualsiasi parte del mondo;

● funzionamento indipendente dai regolamenti grazie a COVID-19;

● funzionamento su qualsiasi dispositivo;

● servizio di supporto 24/7;

● semplice deposito e ritiro di denaro.

Secondo le notizie di “NewsOfGambling”, Las Vegas Sands ha deciso di investire grandi somme di denaro nella legalizzazione dei casinò in Texas. In precedenza, la società ha investito denaro in progetti dall’Asia, e poi ha deciso di sbarazzarsi dei beni a Las Vegas. E tutto questo perché i progetti online offrono condizioni completamente nuove con vantaggi innegabili.

Nel frattempo, la società di gioco Las Vegas Sands progetta di creare una nuova casa da gioco in Florida

La società americana di gioco d’azzardo Las Vegas Sands ha annunciato i piani per costruire una nuova casa da gioco in Florida. Una casa da gioco può essere creata nella zona da Pensacola a Jacksonville. La costruzione della struttura, secondo gli esperti dell’industria del gioco, può costare a Las Vegas Sands una somma tonda – da 250 milioni a 500 milioni di dollari USA.

Come riportato da “NewsOfGambling”, Las Vegas Sands vuole investire nella tecnologia di gioco digitale. Prima si è saputo che Las Vegas Sands finanzierà l’attività di lobbying per la legalizzazione dei casinò in Texas. Ricordiamo che Las Vegas Sands intende anche investire nello sviluppo di progetti in Asia. Nel frattempo, tutti gli utenti di questi stati possono utilizzare il progetto casino Italian Librabet.

Legge e regolamenti integrati per i casinò lanciati in Giappone

Secondo i dati ufficiali, il 19 luglio dell’anno in corso, è fissato il giorno dell’entrata in vigore della nuova legge e del regolamento per l’apertura e il funzionamento dei casinò resort integrati in Giappone. Il progetto, sviluppato ed elaborato dall’autorità di regolamentazione giapponese, ha definito regole chiare per le attività e la supervisione delle strutture terrestri nell’industria del gioco d’azzardo in aree appositamente designate. Ciò che è particolarmente degno di nota è che non avrà alcun effetto su progetti come casino Italian Librabet, perché sono assolutamente indipendenti nel loro lavoro.

Ricordiamo che in precedenza questo documento è stato presentato per la discussione generale, che è stata completata con successo nella prima decade del maggio 2021. La nuova legge prevede un processo di licenza per gli stabilimenti di gioco d’azzardo, verifica accessibile e controllo non solo degli operatori e degli azionisti, ma anche dei dati dei clienti e del personale del casinò. Ci sono standard e scale chiare per le case da gioco, così come schemi per calcolare il GGR – il reddito lordo da gioco per gli operatori di gioco. In precedenza NewsOfGambling ha informato i suoi lettori che alla fine di aprile di quest’anno, le autorità giapponesi hanno iniziato a decidere se sia necessaria una legalizzazione generale delle scommesse sportive nel paese. E a metà giugno di quest’anno a Yokohama è stata completata l’accettazione delle domande per la costruzione e l’apertura di un casinò resort integrato.