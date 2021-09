Lazio-Roma 2-1, derby in diretta

Lazio e Roma in campo per il derby, big match della sesta giornata della Serie A.

Lazio avanti 2-0 con un avvio strepitoso. I biancocelesti sbloccano il risultato all’11’ con Milinkovic-Savic, che si inserisce nelle maglie larghe della difesa giallorossa. Colpo di testa sul cross di Anderson, palla in rete e Rui Patricio battuto nonostante l’uscita disperata: 1-0. La Roma prova a organizzarsi, ma viene subito colpita per la seconda volta. Zaniolo reclama un penalty in area biancoceleste, la ripartenza della Lazio è letale. Immobile divora il campo e offre il pallone a Pedro, l’ex di turno piazza il rasoterra dal limite dell’area: 2-0.

La Roma reagisce poco prima della mezz’ora, andando vicina al gol in 2 occasioni. Al 27′ Veretout spara da fuori e chiama Reina alla gran parata. Sul corner successivo, Zaniolo colpisce di testa da distanza ravvicinata: palo pieno, Reina se la cava sul tap-in. I giallorossi fanno centro al 41′ con Ibanez, ancora da corner. Colpo di testa perfetto, palla sul secondo palo: 2-1.