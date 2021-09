Kabul, talebani sparano per festeggiare: 17 morti e 40 feriti

Almeno 17 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite a Kabul, in Afghanistan, a causa degli spari dei talebani per festeggiare la presunta vittoria sulla Resistenza del Panshir. Lo riferisce Tolo News, citando fonti degli ospedali della capitale afghana. Informazioni non confermate parlano di altri 17 morti nelle stesse circostanze a Jalalabad.

Ieri sera diversi talebani hanno cominciato a sparare in aria per festeggiare le notizie della vittoria in Panshir. Ma la notizia è stata smentita dalla Resistenza, che dice di continuare a combattere contro i talebani.

Oggi il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid aveva ammonito a non sparare in strada. “Evitate di sparare in aria e invece ringraziate Dio -aveva detto su Twitter -. Armi e munizioni sono nelle vostre mani, nessuno ha il diritto di sprecarle. I proiettili sparati a freddo hanno maggiori probabilità di colpire i civili. Quindi non sparare inutilmente”.