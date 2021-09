Jane Birkin colpita da ictus, figlia Charlotte lascia la Mostra di Venezia

Jane Birkin è stata colpita da un leggero ictus qualche giorno fa e ha dovuto cancellare la propria partecipazione al festival del cinema americano in corso a Deauville, in Francia. Le condizioni della cantante e attrice inglese, che ha 74 anni e che per 12 è stata legata sentimentalmente a Serge Gainsbourg, “stanno migliorando”, ha fatto sapere la famiglia.

Al festival la Birkin avrebbe dovuto promuovere ‘Jane’, un documentario sulla propria vita realizzato dalla figlia Charlotte Gainsbourg. L’artista, che vive da molto tempo in Francia, è ancora molto popolare in Francia, dopo esser diventata famosa con la canzone ‘Je T’aime… Moi Non Plus’, che interpretò in duetto con Serge Gainsbourg nel 1968.

A quanto ha appreso l’Adnkronos la figlia Charlotte, che in questi giorni era alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film “Sundown” di Michel Franco dove è protagonista con Tim Roth, ha lasciato questa mattina la città lagunare.