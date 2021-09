Italia, mezzo flop: 1-1 con la Bulgaria

Italia e Bulgaria pareggiano per 1-1 nel match valido per il gruppo C delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Al vantaggio degli azzurri con Chiesa al 16′ replica Iliev al 39′. Nella classifica del girone gli azzurri sono primi con 10 punti, 4 in più della Svizzera che ha però due partite in meno. I campioni europei torneranno in campo domenica sera a Berna proprio contro gli elvetici.

“C’è mancato di essere più precisi in zona gol”. Così il ct azzurro Roberto Mancini dopo il pareggio per 1-1 a Firenze contro la Bulgaria nelle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. “Sono quelle partite che se giochi anche per mezz’ora in più la palla non entra -aggiunge Mancini ai microfoni di Rai Sport-. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Loro hanno fatto un contropiede e hanno fatto gol: questo è il calcio”. Domenica sfida fondamentale a Berna con la Svizzera. “Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla”, conclude il ct.