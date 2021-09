Il primo giorno di scuola a Timeline Focus su Rai3

Marco Carrara torna con Timeline Focus -Dal primo all’ultimo social, in onda sabato 18 settembre alle 10.20 su Rai3, con uno dei professori più amati d’Italia, lo scrittore e sceneggiatore Alessandro D’Avenia.

Le anticipazioni

Il rientro in classe per milioni di studenti, tra mascherine obbligatorie, Green Pass, lezioni in presenza o in Dad, ha occupato molto spazio sui social nelle ultime settimane.

Attraverso i contributi più virali pubblicati sui social network dai quali emergono gli umori degli alunni, i loro timori e le loro speranze.

E poi una incredibile storia “scolastica”, quella di Alicudi, in Sicilia: qui c’è la più piccola scuola d’Europa: 3 studenti, 5 insegnanti, un collaboratore scolastico, la preside e 356 scalini per raggiungerla.

Nella seconda parte, assieme a Marta Cagnola, giornalista di Radio 24, si parlerà invece della ferocia che può emergere online: come difendersi, come combatterla.

Lo spunto di cronaca è la decisione di Loretta Goggi di chiudere i suoi profili sui social network dopo le critiche successive alla esibizione in cui, dopo molti anni, ha cantato in playback “Maledetta primavera”.