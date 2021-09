Il Paradiso delle signore daily: dal 13 settembre su Rai1

Dopo il grande successo della scorsa stagione, Il Paradiso delle Signore torna a farci sognare con un nuovo anno ricco di storie romantiche e avventure emozionanti.

Appuntamento su Rai1, dalle ore 15.55, dal lunedì al venerdì.

La anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

La nuova stagione si apre con il nostro protagonista solo al comando del suo grande magazzino milanese, “Il Paradiso delle Signore”, sempre sulla cresta dell’onda e sempre più espressione del miracolo economico dell’Italia dei primi anni ’60.

Dopo la partenza di Marta nel finale della terza stagione, per superare lo choc dell’abbandono e celare il proprio dolore, Vittorio si lancia in nuove sfide professionali, riuscendo a raggiungere un nuovo equilibrio esistenziale.

L’avventura più eclatante è il lancio del Paradiso Market, rivista glamour di moda e costume, in cui Vittorio vuole al suo fianco un amico di vecchia data, Roberto Landi, collaboratore estroso e fidato, sempre pronto a coadiuvarlo nelle sue folli idee creative.

Al secondo piano del “Paradiso”, si teme invece per la prossima partenza di Gabriella Rossi che rischia di lasciare un grande vuoto nell’atelier. La donna, tra il dispiacere di amici e colleghi, deve infatti raggiungere il marito Cosimo, trasferitosi da qualche mese a Parigi con la madre. Impegnata nel lancio della sua ultima collezione per il grande magazzino, Gabriella tenta di rassicurare Agnese e Maria, preoccupate dall’arrivo di un nuovo stilista di sesso maschile. Qualcosa però sembra andare storto quando l’uomo in questione dice di avere un impedimento….

A far ritorno a Milano anche la bella Anna Imbriani che dopo la morte di Quinto, grande amore della sua vita, è rimasta sola con la piccola Irene e fatica a trovare un lavoro stabile. La ragazza trova un aiuto nell’amico Roberto, ma non vuole che nessun altro si preoccupi per lei, neanche Vittorio Conti, con cui Roberto vorrebbe invece si rivelasse. La realtà è che Anna non riesce a ricostruirsi una vita perché su di lei pesa una minaccia che viene dal passato e che presto si ripresenterà a chiederle il conto.

Anche Ezio Colombo è un nuovo arrivo, ex marito di Gloria Moreau e papà della frizzante Stefania. Uomo sensibile e intelligente, Ezio desidera ardentemente ritrovare un equilibrio famigliare e offrire a Stefania la serenità che per troppo tempo le è mancata. Appena assunto da Umberto Guarnieri come nuovo direttore della ditta Palmieri, Ezio ha finalmente trovato l’accasione per trasfersi a Milano ed essere più vicino alla figlia. Ignaro della presenza di Gloria al “Paradiso delle Signore”, Ezio confida a Stefania di essersi legato ad una nuova compagna, Veronica Zanatta. Insieme a lei e a sua figlia Gemma vorrebbe ricostuire quel nucleo familiare che ha perduto da troppo tempo e tenta quindi di convincere anche Stefania a trasferirsi a casa loro. Ma cosa accadrà quando l’uomo scoprirà che Gloria è tornata e lavora proprio accanto alla loro figlia, che invece la crede morta?

Gemma Zanatta è una ragazza molto bella ma anche arrogante e con un carattere spigoloso, tanto che all’inizio si scontra spesso con Stefania, di cui è gelosa e a cui rende la vita difficile: ambiziosa e competitiva è l’antagonista naturale della sorellastra. Poco incline allo studio, Gemma è attratta dalla bella vita, incarnata da Marco di Sant’Erasmo, nuovo arrivato a casa Guarnieri e nipote prediletto della Contessa, di cui la ragazza si invaghisce.

Anche per gli Amato ci sono imprevisti in arrivo; l’equilibrio familiare, duramente ricostruito nell’ultima stagione, rischia di essere messo nuovamente a soqquadro da un segreto sepolto nel passato di Giuseppe, una seconda moglie e un figlio, frutto del suo soggiorno in Germania. Agnese scoprirà la verità e potrà finalmente essere libera di coronare il suo sogno romantico con Armando oppure Giuseppe riuscirà nuovamente a farla franca?

A creare scompiglio nella famiglia siciliana avremo, inoltre, un grande rientro, quello della vivace e imprevedibile Tina, la figlia divenuta cantante che, dopo la recente esperienza londinese, nasconde una profonda delusione.

Dopo la chiusura della storia con Gabriella, anche Salvatore sembra pronto a innamorarsi di nuovo e l’arrivo a Milano di Anna Imbriani, potrebbe rappresentare per entrambi l’occasione di superare paure e pregiudizi.

Ritroveremo anche Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide di Sant’Erasmo che, dopo le minacce andate a vuoto dei Bergamini nella passata stagione, dovranno nuovamente fare i conti con il “mistero Ravasi”. A Milano arriva, infatti, un’agguerrita costumista di New York, Flora Gentile, che si rivela essere proprio la figlia di Achille. Flora trova ospitalità a Villa Guarnieri, lasciandosi man mano affascinare da Umberto, ma poco alla volta si rende conto che ci sono molti lati oscuri nella misteriosa morte del padre e la sua presenza rischia di diventare una spina nel fianco per i padroni di casa.

La relazione impossibile tra Marcello e Ludovica, dopo i grandi sforzi e sacrifici compiuti da entrambi, si troverà ad affrontare il giudizio della società che porterà con sé nuovi ostacoli. Riusciranno i due amanti a preservare il loro legame pur venendo da mondi così distanti?

Irene, Paola, Sofia e Dora pur continuando a destreggiarsi tra i clienti del “Paradiso”, sono sempre alla ricerca del tanto sospirato amore, così come si addice alle giovani ragazze dell’epoca. Ma i sogni e le speranze, e non solo in amore, delle nostre Veneri sono inesauribili. Ragazze come tante, ciascuna portatrice di un’aspirazione e decisa a realizzarla, prima tra tutte Sefania che ha trasformato la sua passione per il gossip nel sogno di diventare giornalista. E forse in questa stagione avrà l’occasione di mettersi alla prova