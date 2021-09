Capita ogni anno che bisogni individuare i migliori regali pubblicitari aziendali. Questo rappresenta un ottimo modo per poter far felici, con un piccolo gesto, clienti fidelizzati, fornitori, rappresentanti e chi più ne ha più ne metta.

Ogni gadget è un ottimo mezzo per poter pubblicizzare la propria azienda. Basti pensare a quello più comune: la penna. Scriviamo in tanti, si regalano, finiscono per sbaglio nelle proprie borse… Veicolando così l'immagine di un'azienda, di un brand, di un logo anche agli sconosciuti. Ma non è l'unico regalo aziendale che si possa pensare.

I regali più originali da fare

Tra i regali pubblicitari più originali vi segnaliamo le borracce personalizzate. Perché vi suggeriamo proprio questo?

Bere è sicuramente un qualcosa che facciamo tutti i giorni, sia a tavola ma soprattutto fuori casa. Ecco perchè questa può rappresentare un’idea particolare e originale. Pensiamo a chi lavora tutto il giorno fuori casa, può trovare in una borraccia una comoda e pratica soluzione per portarsi da bere.

La bottiglia in plastica da 1,5 litri, infatti, può essere molto scomoda sia per le dimensioni ma anche per la quantità. Per quanto concerne questa soluzione, invece, si riesce ad avere una quantità di liquidi inferiore al rito.

E in varie soluzioni: plastica, metallo, acciaio inossidabile. Ma questo contenitore diventa importante anche per chi fa sport: basti pensare all’importanza del bere mentre si fa ciclismo o, più semplicemente, palestra.

Ogni break diventa prezioso per dissetarsi e la borraccia è lo strumento più comodo da portare nel borsone. Ecco perchè vi abbiamo suggerito questo regalo aziendale che diventa utile e prezioso per tutti, o quasi tutti.

Altri regali aziendali

Se questa soluzione non vi avesse convinto, sul portale trovate tante altre idee regalo. Non necessariamente legate al mondo beverage. Pensiamo ai ventagli personalizzati, o articoli legati al mare e spiaggia come asciugamani, ombrelloni, sdraio, racchette o palloni.

Senza dimenticare le t shirt o altri capi di abbigliamento che potranno diventare un ottimo sistema per far vedere a tutti il proprio logo o brand aziendale.

Ma esistono anche regali per tutte le stagioni, come le tazze che sono un must per la colazione o per sorseggiare un tè caldo.

Ma anche quaderni, powerbank per cellulari, cappelli o delle casse audio bluetooth per ascoltare la musica utilizzando il proprio smartphone come una sorta di telecomando.

Potreste anche pensare a occhiali da sole o, per restare in tema di sport, dei pratici zaini che potrete scegliere in diversi colori e dimensioni.

I più classici, poi, sono le già citate penne. Ma anche i cordini porta pass o le tradizionali borse di stoffa.

Le idee sono tante così come le soluzioni a portata di ogni portafoglio. Tutto sta nell’impostare un budget di investimento da destinare a questo tipo di attività.

Che sicuramente sarà un ottimo veicolo e un importante mezzo di promozione della propria attività.