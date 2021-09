I 12 passi: cosa sono e come aiutano contro la dipendenza da alcool

Molto spesso, nell’ambito delle dipendenze, si sente parlare dei cosiddetti 12 passi: questi rappresentano un vero e proprio percorso verso la guarigione, partendo dalla consapevolezza del problema fino a un autentico “recupero” di sé stessi e della propria vita.

È interessante che questo metodo sia stato utilizzato per la prima volta dagli Alcolisti Anonimi. I 12 passi, in generale, sono alla base dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, e definiscono uno schema ben preciso che insegna come affrontare e superare la difficoltà.

Ovviamente tale supporto è valido per chi è dipendente non solo dalle bevande alcoliche, ma anche dalle droghe di ogni tipo. Le sostanze psicotrope agiscono sui meccanismi del cervello e sui neurotrasmettitori, determinando come reazione a catena un bisogno sempre maggiore della sostanza medesima: è così che si sprofonda nel tunnel, ed è indispensabile avere il coraggio di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

Il Centro San Nicola

Quando si è colpiti da una dipendenza, è essenziale rivolgersi a un team di professionisti come quello che lavora per il Centro San Nicola. Siamo ad Arcevia, in provincia di Ancona: un territorio permeato dalla serenità e immerso nel verde, il contesto ideale per ritrovare l’equilibrio e intraprendere la riabilitazione.

Lo staff del San Nicola si occupa da anni della cura delle dipendenze da alcool, droghe, gioco d’azzardo, sesso e internet. Gli interventi sono personalizzati in base alla singola situazione, e prevedono terapie come la dialettico-comportamentale (DBT) e la cognitivo-comportamentale (CBT). Si ricorre anche alla mindfulness e, appunto, alla facilitazione dei 12 passi.

L’equipe della struttura include psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, educatori e insegnanti. Una squadra versatile e differenziata, che collabora per sostenere i pazienti durante la residenza breve e anche dopo – per evitare le eventuali ricadute.

I primi 3 passi e l’affidamento

Partiamo da un presupposto: i 12 passi costituiscono un programma spirituale, non strettamente religioso. I due concetti non vanno confusi, perché questa strada è aperta a tutti (e non solo a coloro che professano una certa fede religiosa).

Uno dei pilastri è il riconoscimento di un potere superiore, che chiaramente per ogni persona è soggettivo e privato. A questo potere ci si affida totalmente: bisogna ammettere di non essere in grado di risolvere il problema da soli.

Chi è in balia della dipendenza da alcool (o da droghe) spesso pronuncia la famosa frase, “smetto quando voglio”. Non è così, in quanto nella maggior parte dei casi i tentativi autonomi di disintossicazione non vanno a buon fine. I primi passi sono i più complicati, poiché implicano il prendere coscienza del fallimento: non ce la faccio con le mie forze, devo mettermi nelle mani di qualcuno più in alto di me. Dio, un gruppo ecc.

Dal 4° al 6° passo

Anche il quarto passo è molto significativo: parla, infatti, di un inventario morale che facciamo di noi stessi. Questo vuol dire fare i conti con la realtà, con le azioni commesse nel passato e legate alla dipendenza, con tutti quei comportamenti che ci fanno vergognare e che eppure sono importanti per sconfiggere la tendenza alla menzogna.

Questo è il tenore anche del quinto passo, che spinge ad accettare le proprie colpe senza negarle. Del resto, per eliminare gli atteggiamenti disfunzionali dell’ alcolismo è fondamentale ammetterli con sé e con gli altri. Sarà il suddetto potere superiore a rimuovere, pian piano, tutti questi difetti e a riportarci sulla retta via.

I passi successivi, dall’umiltà al risveglio spirituale

Secondo molti, il settimo passo è uno di quelli decisivi: si basa sul concetto di umiltà, che è indispensabile per guarire da una dipendenza. È necessario capire che, in alcune circostanze, non sono sufficienti le proprie capacità, e che serve un aiuto esterno per porre rimedio alle mancanze e agli errori.

Un altro passo piuttosto doloroso è il successivo, l’ottavo. Lo scopo è stilare un elenco di tutte le persone ferite a causa della dipendenza, il che può fare davvero male a livello psicologico ed emotivo. Si tratta però di uno step essenziale, perché senza di esso sarebbe impossibile fare ammenda al 100% e chiedere scusa per i torti recati.

L’inventario morale torna nel decimo passo, ma con maggiore convinzione, con più autoconsapevolezza. Giunti a questa fase, non è più tanto difficile riconoscere gli sbagli compiuti nel contesto dell’alcolismo. Alla fine si trae forza dalla preghiera, dalla riflessione, dal dialogo con gli altri membri del gruppo di auto-mutuo-aiuto.

Chi arriva all’ultimo passo, il dodicesimo, ha un dovere: quello di trasmettere tutto ciò che ha appreso alle persone che hanno lo stesso problema. Ci si supporta a vicenda, e si esce dal tunnel grazie alla collaborazione reciproca. Questo spirito di solidarietà è basilare nel percorso dei 12 passi, che non si esegue mai in solitudine ma si intraprende sempre a contatto con il prossimo.