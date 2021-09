Honda CR-V: nel 2022 la sesta generazione

L’anno prossimo, sul mercato europeo debutterà la sesta generazione della Honda CR-V. In linea con il design della nuova Civic, con cui condividerà anche la piattaforma, sarà proposta esclusivamente con la propulsione ibrida.

Infatti, la gamma della nuova Honda CR-V dovrebbe comprendere la versione e:HEV a propulsione ibrida Full Hybrid con il motore 1.5 i-VTEC a benzina, più la declinazione e:PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid con il propulsore 2.0 i-VTEC a benzina e accreditata dell’autonomia massima di circa 60 km nella modalità di guida elettrica.

Esteticamente, la nuova Honda CR-V sarà riconoscibile anche per i sottili fari a led anteriori, mentre l’abitacolo sarà caratterizzato dal display touchscreen centrale di grandi dimensioni. Inoltre, per l’aumento degli ingombri rispetto all’attuale generazione, non è esclusa la configurazione a sette posti. La gamma, invece, potrebbe comprendere la variante Trailsport con lo stile da fuoristrada della carrozzeria e la trazione integrale AWD. Infine, la versione EV a propulsione elettrica dovrebbe debuttare col restyling di metà carriera.