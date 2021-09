Green pass scuola e trasporti, da Senato ok alla fiducia

Il governo ha incassato il voto di fiducia in Senato sul dl green pass per la scuole i trasporti. A votare a favore sono stati 189 senatori, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220 senatori che hanno tutti espresso il voto.

Non hanno partecipato al voto 19 senatori della Lega. Tra questi i senatori Siri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti. Anche il leader Salvini non era in Aula. I senatori della Lega sono 64, ieri, per il voto di fiducia sul dl di riforma della giustizia civile erano mancati 12 voti, di cui 11 riconducibili a eletti assenti autorizzati, in missione o congedo.

Analizzando i tabulati del voto, per la Lega dei 19 assenti, 14 risultano in missione. Per quanto riguarda gli altri gruppi, tra i senatori di Fi risultano assenti dal voto 24 dei 50 eletti, di questi 15 in missione. Anche uno su due dei membri del gruppo misto (49), non ha partecipato al voto. Le forze più presenti in Aula, sono state, rispettivamente il Pd, con l’84,21% di senatori al voto favorevole, e Fdi, con l’95,71 di senatori in Aula a esprimere il loro no.