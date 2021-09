Green pass obbligatorio, verso tamponi a carico lavoratori

Tamponi a carico dei lavoratori per chi, non vaccinato, si sottoporrà ai test per ottenere il green pass con cui recarsi sul posto di lavoro. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il provvedimento che arriverà domani in cabina di regia -fissata alle 10.30- dovrebbe prevedere che i tamponi non gravino né sulle casse dello Stato né tantomeno sulle imprese. Esclusi, naturalmente, quei lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono vaccinarsi. Una scelta di segno opposto a quanto chiesto dalle sigle sindacali.