Green pass Italia scuola e Rsa, multe fino a 1000 euro: regole

Green pass Italia, multe da 400 a 1000 euro per il personale, anche esterno, che verrà trovato sprovvisto del certificato verde obbligatorio nelle scuole e nelle università. E per i lavoratori che, nelle Rsa, non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. Lo prevede la bozza del decreto approvata oggi in Consiglio dei ministri. La sanzione sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro chiamati a vigilare attuando i controlli.

Intanto, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, cosiddetto “decreto green pass”. A favore si sono espressi tutti i gruppi di maggioranza, compresa la Lega. I sì sono stati 259, i no 34, 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.