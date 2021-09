Green pass Italia, “nessuna telefonata Salvini-Draghi, presto incontro”

Green pass Italia, nessuna telefonata fra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini per commentare il voto negativo del Carroccio in Commissione alla Camera sull’obbligo del certificato verde. I rapporti tra Salvini e Draghi erano e rimangono più che cordiali, e nei prossimi giorni si rivedranno per concordare e organizzare l’impegnativa agenda di riforme per l’autunno, da quella della Pubblica Amministrazione a quella degli appalti, dalla riforma fiscale a quella previdenziale. Così fonti della Lega.

Dopo il ‘no’ del Carroccio all’obbligatorietà del certificato verde, maggioranza spaccata sul tema con Letta che chiede un chiarimento politico – parlando di una Lega “incompatibile con lo stare nella maggioranza di governo” – e Salvini che insiste e rilancia con la proposta di tamponi gratis per tutti a carico dello Stato: “Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana, in un momento già economicamente difficile”. “Vediamo – la sfida di Salvini – se PD e 5Stelle voteranno a favore di questa proposta della Lega in Commissione”.