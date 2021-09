Grande Fratello Vip 2021: dal 13 settembre

Da lunedì 13 e venerdì 17 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Grande Fratello Vip” con due appuntamenti settimanali.

I riflettori stanno per riaccendersi.

Sta per iniziare il racconto di un nuovo entusiasmante viaggio nella Casa di Cinecittà in cui un gruppo eterogeneo di vip – composto da 22 concorrenti – è pronto a varcare la Porta Rossa e a inaugurare la sesta edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, per la terza volta, da Alfonso Signorini.

Gli opinionisti

Al fianco di Signorini, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I concorrenti

Dopo le anticipazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, vi riepiloghiamo i nomi dei partecipanti di questa edizione.

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Gli appuntamenti in tv del Grande Fratello

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza e Alessandro Santucci.

Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio De Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes.

L’evoluzione crossmediale e interattiva di “Grande Fratello Vip” è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.