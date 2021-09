Gp Olanda, pole di Verstappen

Gp d’Olanda, Max Verstappen centra la pole position. Sul circuito di casa il pilota della Red Bull gira in 1’08″885 precedendo le Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton (1’08″923) e del finlandese Valtterri Bottas (1’09″222). Quarto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly che si lascia alle spalle le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz che domani scatteranno dalla terza fila.

A completare la top ten l’italiano Antonio Giovinazzi al volate dell’Alfa Romeo, che fa meglio delle due Alpine del francese Estban Ocon e dello spagnolo Fernando Alonso e della McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo. Per Verstappen si tratta della decima pole position in carriera e della 24esima prima fila conquistata. Per la Red Bull è invece la settantesima partenza al palo nella loro storia, la prima in Olanda.

“E’ una sensazione fantastica fare la pole qui oggi. Questo pubblico è incredibile” dice Max Verstappen dopo aver conquistato la pole position nel Gp d’Olanda, la gara di casa. “La macchina era molto bella da guidare, la pista è incredibile. Quando trovi la sensazione giusta è davvero una figata”.

Aggiunge il pilota della Red Bull prima di proiettarsi sulla gara di domani. “La posizione è la migliore. Sappiamo che superare è difficile, ma non mi aspetto una gara facile. Ci sono tanti giri e le gomme faticano ad alte velocità. Oggi è andata bene, speriamo di completare l’opera domani”.