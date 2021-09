Giletti-La7, accordo firmato: rinnovo biennale per ‘Non è l’Arena’

Accordo firmato tra Massimo Giletti e La7: per i prossimi due anni il giornalista sarà sempre al timone del suo programma ‘Non è l’Arena’, che quest’anno debutterà in autunno nella nuova collocazione al mercoledì sera in prime time. “Sento in modo profondo il legame con Cairo -dichiara Giletti- che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”.

“Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna – dichiara Urbano Cairo, editore de La7- Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.