Gelmini: “Salone Nautico Genova grazie a green pass, si può tornare a normalità”

”Se queste manifestazioni oggi si svolgono in presenza è grazie al green pass e ai vaccini. La strada intrapresa dal Governo non solo ha registrato una ampia condivisione nella Conferenza delle Regioni, ma è l’unico modo per combattere il virus e per tornare alla normalità. Il salone Nautico è la testimonianza che si può tornare alla normalità, ma che l’unica strada che dobbiamo percorrere e’ quella di una vaccinazione ancora più estesa e mi pare che già da queste prime giornate vi sia un aumento delle prenotazioni”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomia Mariastella Gelmini che oggi ha visitato il Salone Nautico, accompagnata dal Presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti.

“Unitamente al Salone del Mobile, il Salone Nautico è un po’ il simbolo del saper fare italiano, del design italiano, della produzione italiana e dell’eccellenza – ha aggiunto – E’ anche il simbolo della ripartenza e quindi complimenti a Confindustria Nautica. Ho visto molti sorrisi sui volti degli organizzatori, Anche dalla presenza dei visitatori oggi si vede che le cose stanno andando bene. L’Italia si conferma in crescita dal punto di vista del posizionamento internazionale sul mercato e mi fa piacere constatare il grande impegno da parte delle Aziende sul fronte della sostenibilità”.

”La sostenibilità ambientale è un punto fermo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma ormai è entrata a far parte del know-out italiano. Questo è un fatto che ci riempie di orgoglio e che illustreremo nella vetrina di Expo Dubai dove ovviamente sarà presente la Nautica, sarà presente la Regione Liguria unitamente a tutte le Regioni Italiane”, ha aggiunto.