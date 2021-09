Garavaglia: “Ok da Speranza ad apertura corridoi turistici”

“Ho avuto da Speranza l’ok per l’apertura dei corridoi turistici verso Maldive, Seychelles e altri Paesi, perché il turismo è anche uscire e non solo far venire gli stranieri in Italia”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, arrivando in Fiera Milano a Rho, per visitare il ‘supersalone’, l’edizione speciale del Salone del Mobile. Quanto ai tempi di attivazione, “Mi auguro che sarà operativo al più presto” ha sottolineato Garavaglia.

“Il supersalone – ha poi aggiunto – è un segnale di ripresa non scontato. Quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti, ad aprile, per garantire l’apertura della Fiera, non era un risultato scontato. Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento come questo. Fortunatamente, adesso siamo qui, contenti. E stata una bella cosa”.