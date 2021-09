Funerali online, ecco come difendersi dai rischi. A Roma l’agenzia Massimiani diffonde la cultura del rispetto e della dignità del dolore

Azzurra Massimiani: “Le agenzie funebri non dovrebbero mai dimenticare l’umanità. Basta con le facili speculazioni e le truffe online”.



Roma, 30/09/2021 – Allo 0643567000, recapito telefonico dell’agenzia funebre romana Massimiani, le chiamate in questi giorni sono state davvero numerose. Non solo per le consuete richieste riguardanti l’organizzazione delle funzioni, ma anche da parte di cittadini comuni che hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per le parole della titolare, Azzurra Massimiani, che intervistata da Conoscere Tv ha parlato di come umanità e sensibilità dovrebbero rappresentare un requisito irrinunciabile per chi opera in questo settore, mentre oggi non sempre è così.

Un tempo le agenzie funebri sviluppavano un rapporto consolidato col territorio, i cittadini sapevano a chi si stavano rivolgendo perché l’impresa funebre era parte del tessuto cittadino. Oggi, invece, anche a seguito della proliferazione delle richieste online, sono sempre di più le realtà improvvisate, che non dispongono né dei mezzi, né dell’esperienza necessari per svolgere un mestiere così delicato.

“Ciò che manca è soprattutto la cultura del rispetto e della dignità del dolore, tutto troppo spesso si riduce a una mera transazione commerciale, una pratica da sbrigare, che rischia di generare ulteriore frustrazione in chi è già alle prese con le difficoltà del lutto”, ha dichiarato qualche giorno fa Azzurra Massimiani su Conoscere Tv – la social tv dedicata agli esperti delle diverse professioni -, ottenendo il caloroso plauso dei telespettatori.

Prima di diventare la titolare, con suo marito Andrea, di una delle agenzie funebri di riferimento della capitale, Azzurra Massimiani svolgeva la professione di infermiera: “In quegli anni ho capito quanto sia importante affidarsi ad agenzie funebri che mettano al primo posto il rispetto umano, e non gli affari. Anche questa è una missione, come quella di medici e infermieri, perché non si può agire con superficialità, o peggio ancora opportunismo, quando si ha a che fare con la sofferenza delle persone. Io non me lo perdonerei”.

I problemi che si possono riscontrare in caso di comportamenti poco professionali da parte delle agenzie funebri vanno dagli inconvenienti più comuni – ritardi nello svolgimento delle funzioni, errori nell’espletamento delle pratiche burocratiche, personale inadeguato – fino a veri e propri illeciti, che finiscono in tribunale.

Come ci si può difendere? “Prima di tutto è dovere di noi operatori del settore fornire informazioni utili per i cittadini, per contribuire a diffondere la cultura del rispetto del dolore. Per quanto riguarda Roma, ad esempio, bisogna sapere che da diversi anni il Comune non eroga più servizi funebri. Pertanto, qualsiasi annuncio online di agenzie con nomi che ricordano l’Azienda Municipale, o che riportano testi che farebbero presupporre un collegamento diretto con la stessa, non possono essere opera del Comune di Roma”.

Un capitolo a parte merita il discorso prezzi. Ad esempio, per il Centro Italia, il costo medio per funerale è pari a Euro 2.500, va da sé che tariffe apparentemente troppo vantaggiose possono nascondere qualche insidia. Ad esempio, alcuni annunci online addirittura non prevedono lo spostamento del feretro, scoprirlo durante lo svolgimento della funzione può rappresentare un trauma per i parenti del defunto.

“Talvolta, tariffe troppo basse sono utilizzate come specchietto per le allodole, per poi proporre telefonicamente, in modo piuttosto aggressivo, i servizi mancanti. Andrebbe capito una volta per tutte che certe tecniche rappresentano un’ingiustificabile fonte di stress per chi ha appena dovuto dire addio a una persona cara”, conclude Azzurra Massimiani.



Insomma, non è facile barcamenarsi tra le diverse proposte online, soprattutto in momenti così delicati, come quelli immediatamente successivi al lutto. Meglio affidarsi a mani sicure.

L’agenzia funebre Massimiani opera nel settore da oltre dieci anni, con sedi a Roma e Scandriglia.

onoranzefunebrimassimiani.com



Tel. 0643567000