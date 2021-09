Fortinet nomina Massimo Palermo nuovo Country Manager Italia e Malta

Milano, 29 settembre 2021 – Fortinet, leader globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, annuncia oggi la nomina di Massimo Palermo a nuovo Country Manager Italia e Malta, con il compito di guidare la strategia e la presenza dell’azienda in uno dei mercati più estesi a livello europeo.

Con un’esperienza ventennale consolidata in ambito ICT nella gestione di team, nella strutturazione della strategia e del relativo go-to-market e nel canale, Massimo guiderà Fortinet in ottica di un crescente sviluppo del business a livello locale con l’obiettivo di proteggere le imprese, le istituzioni pubbliche, i governi e l’economia digitale dal cybercrime.

“Sono orgoglioso e onorato per l’opportunità che mi è stata offerta di entrare in un’azienda leader di mercato, con una crescita continua che pochi vendor possono vantare e che contribuisce a rendere sicuri migliaia di clienti ogni giorno. Il mio compito consiste nel supportare il team a individuare nuove opportunità, scoprire spazi inesplorati e costruire insieme un piano per crescere. In questo possiamo contare soprattutto su un ecosistema valido e impareggiabile di partner che crede nel valore del brand e apprezza le capacità di innovazione e la completezza delle nostre soluzioni”, commenta.

“La mission di Fortinet è contribuire a costruire un mondo digitale in cui le persone possano avere fiducia, in un momento particolarmente critico e di grandi cambiamenti. Sono felice che Massimo, come business manager di provata esperienza e team leader, si unisca a noi per sostenere la crescita di Fortinet in Italia, svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare la trasformazione digitale dei nostri clienti”, aggiunge Lizzie Cohen, Regional Vice President di Fortinet per il Sud Europa.

Massimo Palermo è stato Regional Sales Director di Avaya Italia da gennaio 2015 a marzo 2016. Dal 2017 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Country Manager & Managing Director di Avaya Italia e delle legal entities dell’area Southern East Europe e Grecia. Massimo ha iniziato la sua carriera in Peregrine Systems e in Hewlett-Packard dove ha ricoperto con successo diverse posizioni manageriali in varie divisioni, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Sales Director Top Sales & Services partners per il canale EMEA. Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, Massimo ha conseguito l’“Executive MBA” presso l’Università Bocconi di Milano. Massimo è stato anche referente associato in Confindustria Digitale nello Steering Committee Piattaforme di Filiera e Digitalizzazione PMI.

Email di contatto: fortinet@dagcom.com



Fonte: https://www.fortinet.com/it