Figliuolo: “Referendum Green pass? Io sono per la Costituzione”

Il referendum per abolire il Green pass obbligatorio? “Tutti gli strumenti di democrazia vanno bene. Io sono per la Costituzione”. Così il commissario per l’emergenza Covid, gen. Francesco Paolo Figliuolo ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un suo parere sull’ipotizzato referendum popolare contro l’obbligo di certificato verde, a margine della sua visita all’Hub vaccinale di Villorba nel treviagiano.