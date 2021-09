Expo Dubai, una finestra sul mondo dell’educazione

Da leader del gruppo di Paesi partecipanti che hanno scelto l’Education come tema centrale della loro presenza a Expo Dubai, l’Italia guiderà durante l’Esposizione Universale un ricco palinsesto di iniziative formative e laboratoriali, in formato analogico, digitale e ibrido, dedicate a scuole, università, docenti e visitatori di tutto il mondo.

In particolare, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Padiglione Italia ospiterà vere e proprie maratone di co-progettazione dove gruppi di studenti, appartenenti a scuole e paesi differenti, saranno chiamati a confrontarsi per ideare e proporre soluzioni innovative sulle grandi sfide dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.