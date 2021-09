Esordio con gag a Uno mattina in famiglia con Setta Timperi Muccitelli

C’era molta attesa per questa prima puntata di Uno mattina in famiglia edizione 2021/2022. Tutta l’estate si era parlato di questo nuovo trio formato da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, soprattutto per le polemiche nate dalle diatribe tra Tiberio e Monica.

E invece è andata meglio del previsto. La puntata si è aperta con una gag di Timperi sul ritorno a casa della Muccitelli festeggiata anche dalla Setta che l’ha definita “una grande e bellissima novità”.

Certo dividere in tre gli spazi di un programma che è rimasto immutato nella durata è arduo tanto più se si conta che ai tre conduttori si aggiunge il cast fisso: Gianni Ippoliti, il colonnello Laurenzi, il professore Sabatini, il critico d’arte Costantino D’Orazio e il giornalista Giovanni Terzi.

Oggi si è palesato il patron Michele Guardi che è venuto ad abbracciare Ingrid e a salutare la squadra augurando buon lavoro a tutti.