Elezioni Roma, Berlusconi prepara appello: “Votare liste Fi pro Michetti”

Silvio Berlusconi scende in campo a sostegno di Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma. Il Cav, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti azzurre, sta preparando una lettera- appello agli elettori romani (che potrebbe essere diffusa nelle prossime ore) per invitarli a votare le liste di Forza Italia per Michetti.