Elezioni amministrative Bologna, 8 i candidati sindaco

Sono 8 i candidati sindaco alle elezioni comunali di Bologna: sei uomini e due donne. Il Pd punta su Matteo Lepore, assessore uscente della giunta Merola, mentre il centrodestra appoggia l’imprenditore Fabio Battistini, sceso in capo con la sua associazione ‘Bologna ci Piace’. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l’elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.