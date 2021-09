EcoFlow lancia DELTA Max, una stazione di alimentazione di riserva domestica per due giorni

Con una capacità di base di 2016 Wh espandibile a 6048 Wh, la più recente batteria della serie EcoFlow DELTA è disponibile in mercati globali selezionati

PARDUBICE, Repubblica ceca, 27 settembre 2021 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l’alimentazione e le energie rinnovabili, ha annunciato oggi che la stazione di alimentazione EcoFlow DELTA Max è disponibile in Europa. Con una capacità di base di 2016 Wh, la capacità di DELTA Max può essere estesa fino a 6048 Wh se collegata a due batterie supplementari smart, sufficienti per un fabbisogno energetico di emergenza di due giorni di una famiglia media.

Nell’aggiornare la sua attuale gamma di prodotti, EcoFlow ha riscontrato l’esigenza di una batteria con una maggiore capacità: l’aumento delle interruzioni di alimentazione spinge i consumatori a ricercare soluzioni di alimentazione più autonome. Nel 2019 EcoFlow ha lanciato per la prima volta DELTA EcoFlow su Kickstarter, che è diventata rapidamente una delle preferite dai fan grazie alla sua velocità di ricarica e alla sua grande capacità. Due anni dopo l’azienda ha introdotto due aggiornamenti completi alla linea della serie EcoFlow DELTA: EcoFlow DELTA Max e la potente DELTA Pro da 3,6 kWh, per coloro che hanno un fabbisogno energetico ancora maggiore.

“La serie EcoFlow DELTA è stata accolta con tutti gli onori e i nostri clienti hanno dichiarato di desiderare ancora più energia dalle batterie” ha detto Thomas Chan, direttore R&S di EcoFlow. “L’EcoFlow DELTA Max porta la resilienza a un altro livello. Può davvero fornire potenza di riserva per un’intera casa e mitigare l’impatto delle interruzioni di corrente”.

Elevata capacità con design espandibile

EcoFlow DELTA Max ha una capacità di 2016 Wh ed è in grado di supportare le esigenze d’emergenza di una famiglia (quattro luci, un ventilatore, un router, un portatile, un frigorifero e la ricarica degli smartphone) per mezza giornata. Se collegata a due batterie aggiuntive smart DELTA Max, la capacità può arrivare a 6048 Wh, il che consente a una famiglia di superare comodamente un blackout di due giorni.

Progettata per essere più che un gruppo di alimentazione di riserva domestico, EcoFlow DELTA Max con la sua capacità di picco può anche supportare il consumo di energia da parte di un camper (una media di 20 kWh di elettricità al giorno) per oltre sette ore.

Ricarica rapida leader del settore

Nonostante la capacità aggiornata rispetto alla DELTA EcoFlow (da 1260 Wh a 2016 Wh), EcoFlow DELTA Max richiede lo stesso periodo di tempo per essere ricaricata completamente, meno di due ore. L’EcoFlow DELTA Max può essere caricata a 2000 W attraverso le prese CA standard. Questo ingresso massimo consente di ricaricare completamente una singola unità EcoFlow DELTA max da 0% a 100% in 1,6 ore, due volte più velocemente rispetto a prodotti simili sul mercato. La batteria supporta anche la doppia ricarica, con una presa CA e due pannelli solari da 400 W simultaneamente, che consentono di aumentare l’ingresso di carica fino a un massimo di 3000 W. Questa doppia ricarica richiede che DELTA Max e la sua batteria aggiuntiva siano collegate e le due unità insieme possono essere completamente caricate in 2 ore.

Alimenta il 99% degli elettrodomestici

Con un’uscita CA da 2400 W, EcoFlow DELTA Max è in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici, compresi bollitori elettrici, condizionatori d’aria, riscaldatori d’ambiente, ferri a vapore e asciugatrici elettriche. Con la tecnologia X-Boost di EcoFlow, EcoFlow DELTA Max è in grado di supportare anche dispositivi con potenza nominale fino a 3000 W, caratteristica che la fa spiccare rispetto a tutti i concorrenti con lo stesso livello di capacità.

Gli aggiornamenti aggiuntivi per EcoFlow DELTA Max includono una ricarica solare più efficiente, una maggiore capacità di controllo e monitoraggio del dispositivo tramite l’app EcoFlow, e l’esterno della batteria è progettato per garantire maggiore affidabilità e durata.

Serie DELTA EcoFlow

A seguito del lancio di EcoFlow DELTA Max, EcoFlow prevede di lanciare nel quarto trimestre del 2021 l’EcoFlow DELTA Max (1600) per clienti con esigenze di alimentazione di riserva su scala minore. L’EcoFlow DELTA Max (1600) ha una capacità di base di 1612 Wh, che può aumentare a 5644 Wh quando viene collegata con due batterie aggiuntive smart DELTA Max.

All’inizio di quest’anno, EcoFlow ha presentato la batteria e l’ecosistema domestico portatili DELTA Pro. L’intero ecosistema ha una potenza sufficiente, con una sola carica, a soddisfare il consumo energetico di emergenza di una famiglia per circa una settimana. Con una capacità espandibile fino a 25 kWh, può ricaricarsi completamente in meno di due ore ed è la prima batteria del settore a utilizzare diverse fonti di energia: la rete, il caricatore di veicoli elettrici, l’energia solare, il vento e il gas. Lanciata su Kickstarter a luglio, ha raggiunto un valore superiore a 1 milione di dollari (circa 0,84 milioni di EURO) nei suoi primi 10 minuti.

EcoFlow debutterà lo stesso giorno anche con un altro prodotto della serie DELTA, la DELTA mini. Con un peso di 10,7 kg e un prezzo di 1.099 EUR, la DELTA mini è il modello più leggero e portatile della serie DELTA di EcoFlow.

