E-commerce, il nuovo business di Khaby Lame: il re dei social punta in alto

Adesso Khaby Lame, uno degli influencer più forti al mondo con 110 milioni su Tik Tok e 40 milioni su Instagram, lancia un nuovo business. Si tratta di un e-commerce che apre di battenti da pochi giorni. Andiamo per gradi.

Khaby Lame, anche in questa avventura, è affiancato dal manager Alessandro Riggio mentre il marketing dell’e-commerce è curato da Steven Basalari, Francesco Riviera, Diego Granese e Sami Baaid. Il marketing e lo studio strategico è stato curato in ogni minimo dettaglio: nulla è lasciato al caso. Khaby Lame ha le idee chiareper iniziare una nuova avventura imprenditoriale, che sicuramente darà risultati sorprendenti.

Khaby Shop, quindi, è il primo e-commerce ufficiale di Khaby Lame, che promette prodotti unici che hanno scosso il mondo sui social media selezionati personalmente. Ogni settimana, poi, annuncia nuovi e misteriosi prodotti. Ovviamente c’è un team dedicato ed ha progettato un assistenza h24.

Solo poche settimane fa, sulle pagine de Il Corriere della sera, Khaby Lame ha raccontato la sua storia. Ed ha lasciato tutti senza parole. Khaby ha vissuto 20 anni nelle case popolari di Chivasso e ha fatto ogni tipo di lavoro: dal cameriere al muratore, passando per il lavavetri. Oggi, invece, è uno dei personaggi più influenti al mondo, ma resta con i piedi per terra. “I miei genitori al momento non lavorano, il mio papà è in cassa integrazione da quando c’è il Covid. Sto cercando di fare il possibile ma con TikTok non si diventa ricchi”, racconta a Il Corriere della Sera.