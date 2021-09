Drouot, Casa d’Aste dal 1852, Guarda al Futuro con DROUOT.IT

MILAN e PARIS, 24 settembre 2021 /PRNewswire/ — Dal 1852 la casa d’aste Drouot ha visto susseguirsi numerose opere d’arte che hanno costruito le pagine della storia. Grazie ad un inventario unico al mondo, per un valore stimato di 900 milioni di euro, è diventando luogo d’incontro imprescindibile per gli amanti dell’arte. Oggi ha una proposta online di oltre un milione di oggetti delle Belle Arti, Arredamento, Oggetti d’Arte e da Collezione, Articoli di lusso e Arti Asiatiche.

Erede di una lunga tradizione e con lo sguardo al futuro, nel 2009, Drouot è stata pioniera nel campo del mercato dell’arte online, con un servizio di aste “Live” che consente agli utenti di internet di partecipare e fare offerte in tempo reale, proponendo 1,7 milioni di oggetti delle Belle Arti, dell’Arredamento e degli Oggetti d’Arte e da Collezione, Articoli di lusso e Arti Asiatiche.

Grazie ai costanti aggiornamenti, mirati a creare un’esperienza su misura per intenditori esigenti o neofiti, Drouot ha finalizzato la partnership con la startup francese ThePackengers, la quale elabora in tempo reale il costo del trasporto, così da conoscere il costo totale dell’acquisto prima ancora di aver fatto un’offerta, comodamente seduti in poltrona.

La scorrevolezza del sito, l’ampiezza della scelta disponibile in ogni momento, la vasta gammadiprezzi (che partono da 20€ per arrivare a valori molti alti) e la funzionalità innovativa di calcolo istantaneo del costo di trasporto, testimoniano l’attenzione che Drouot ha nei confronti del pubblico, degli acquirenti privati e dei collezionisti per hobby che, nel 2020 rappresentavano il 93% dei clienti della piattaforma.

Nel corso del 2020, a causa dell’impossibilità momentanea di organizzare vendite fisiche, la piattaforma si è confermata leader a livello europeo, con un aumento delle vendite del 50%. Per seguire questo sviluppo Drouot ha rafforzato la sua presenza rivolgendosi a tutti i clienti nella loro lingua madre.

Drouot.it (online da giugno 2021) offre supporto alle case d’aste che affrontano la loro transizione digitale, semplificando l’utilizzo della piattaforma alla quale già i nomi più noti si sono affidati, tra le quali: Il Ponte, Cambi, Bertolami, Finarte, Capitolium Arte…

