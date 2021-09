Douzi e Dhurata Dora in esclusivi concerti interattivi internazionali

“Better Together” unisce le persone in Europa e non solo, in occasione di un doppio concerto gratuito in streaming supportato dall’app OneFor per il trasferimento internazionale di denaro

FRANCOFORTE, Germania, 13 settembre 2021 /PRNewswire/- – Gli artisti internazionali Douzi e Dhurata Dora si esibiranno in due speciali concerti dal vivo in streaming il 30 settembre 2021. I concerti interattivi saranno accessibili gratuitamente ai fan di tutto il mondo, grazie a OneFor, l’app per trasferimenti di denaro, in collaborazione con Mastercard.

Questi concerti saranno resi possibili da LiveNation, che offrirà un’esperienza assolutamente nuova per un pubblico internazionale. I concerti potranno essere seguiti live in streaming gratuito a livello globale, e per un pubblico selezionato in “Watch party” fino a sei persone, o in un “Digital Snake Pit” in cui 50 partecipanti avranno la possibilità di interagire dal vivo con l’artista durante il concerto.

Funzioni “Better Together”

Gli artisti stessi selezioneranno e inviteranno i partecipanti allo Snake Pit, mentre per entrambi i concerti è previsto un incontro di 30 minuti con l’artista. I partecipanti al suddetto incontro saranno selezionati casualmente tra i fan che condividono il maggior numero di presenze ai concerti. 2.000 partecipanti avranno la possibilità di incontrarsi e interagire in un Bar virtuale e di unirsi ai Watch Party.

Il cantautore, attore, ballerino e produttore Douzi è famoso per hit come Amar e Bikhtissar. Nato e cresciuto in Marocco, dove ha avuto successo da giovanissimo con il brano La Lil Harb contro la guerra, ora risiede con la sua famiglia in Belgio. Douzi ha vinto l’edizione 2017 di Celebrity MasterChef Marocco, ha scritto pezzi famosi come Colors (con Jason Derulo) e ha partecipato alla

Halftime Performance dell’NBA. Nel 2020 è uscito il suo ultimo album, Khalik Maaya. Il suo concerto si terrà il 30 settembre alle 20:00 CET.

La famosa cantante kosovara Dhurata Dora è nata in Germania da genitori albanesi. Risiede e lavora nel Cossovo, dove nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo e video musicale, Vete kërkove. Nel 2019, si è imposta sul panorama musicale internazionale con il singolo di successo Zemër, featuring Soolking. All’inizio di quest’anno, ha pubblicato il suo ultimo singolo Mi Amor featuring Noizy. Il suo concerto si terrà il 30 settembre alle 17:00 CET.

OneFor offrirà ai propri utenti contenuti esclusivi sugli artisti partecipanti prima e dopo i concerti. I concerti potranno essere seguiti gratuitamente in tutto il mondo, mentre la partecipazione tramite le funzionalità speciali è limitata a 2.000 partecipanti. Sarà possibile accedere allo streaming live e al concorso per l’estrazione dei partecipanti tramite OneFor.com/live.

Informazioni su OneFor

OneFor Holding GmbH, con sede in Germania, è un’azienda Fintech che offre varie applicazioni per dispositivi mobili per trasferimenti di denaro e servizi tecnici, tra cui servizi relativi a conti, pagamenti e carte. La sua soluzione carta è supportata da Mastercard International. OneFor trasforma le rimesse e le singole transazioni in momenti di connessione per i clienti, creando esperienze condivise e aumentando l’inclusione finanziaria che rafforza lo sviluppo economico. In qualità di startup paneuropea, OneFor ha team nei Paesi Bassi, in Germania, Svizzera e in diversi Paesi dell’Europa sudorientale.

