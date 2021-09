Domenica, ecco il video del singolo dei Tiromancino

Dopo il grande successo che sta riscontrando il brano Domenica dei Tiromancino, arriva anche il video.

Video che vede alla regia il frontman Federico Zampaglione. E, come una grande famiglia, ha arruolato i componenti della band. Tra questi citiamo Ciccio Stoia, bassista, che si è calato alla perfezione nel ruolo di “re del barbecue domenicale”.

Ma non solo: ci sono amici e familiari del cantautore e regista romano tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni Bismark, CARLO VERDONE e CLAUDIA GERINI, che si ritrovano così a collaborare su un set dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008.

“Per questo video la volontà era quella di ricreare la stessa atmosfera che viviamo spesso la domenica a casa, quando ci si ritrova in famiglia e con amici. Mi è sembrato quindi naturale chiamare la mia vera famiglia e gli amici per condividere un momento così bello della mia vita e della mia musica”.

racconta Zampaglione