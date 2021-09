Domenica, i Tiromancino spoilerano anteprima video

Domenica dei Tiromancino è già un successo. A pochi giorni dall’uscita del brano sono in tanti a canticchiarla o a utilizzarla come soundtrack delle instagram stories. Senza dimenticare i numerosi passaggi in radio.

Insomma, questa canzone piace e convince… sin dal primo ascolto!

Federico Zampaglione e la sua band ci hanno ormai abituato a “effetti speciali” dove parole e musica si combinano al meglio.

Ma non solo, anche i video diventano la cosiddetta ciliegina sulla torta. Proprio nei giorni scorsi “Hitman” Zampaglione ha spoilerato qualcosa inerente quello di Domenica.

Cast d’eccezione per il prossimo video. Carlo Verdone e Claudia Gerini saranno i protagonisti annunciati. Nel frattempo, dai primi secondi svelati, possiamo ammirare Ciccio Stoia, bassista della band, alle prese con il barbecue.

Cresce l’attesa per il nuovo video ma soprattutto per il nuovo album di inediti “HO CAMBIATO TANTE CASE”, in digitale e nei negozi tradizionali dall’8 ottobre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.