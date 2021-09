Domenica, il nuovo capolavoro firmato Tiromancino

I Tiromancino tornano con un nuovo capolavoro: Domenica.

Dopo lo spoiler dei giorni scorsi, ecco che finalmente Zampaglione tira fuori dal cilindro magico un’altra magia in musica.

Brano che, come titolo, ha quello che per molti è il giorno più atteso della settimana: la domenica. Una giornata di riposo dopo le fatiche della settimana, giorno in cui si ha modo per ritrovare se stessi e gli affetti più cari. Guardando dalla finestra, cercando nuove emozioni.

“Mentre fuori splende il sole dentro nevica perchè a volte la tua vita si dimentica di quello che volevi te”

Spesso ci si ritrova a pensare, a riflettere, a fare bilanci della propria vita, rievocando momenti e trascorsi di vita. Una canzone con un inizio autobiografico, ma anche carica di speranza. Il tornare a respirare rappresenta al meglio il voler ritornare a vivere e a ricominciare. Senza lasciarsi mari.

Una canzone giusta per rimetterci in sesto dopo l’estate e incamminarsi verso l’autunno.

Il tutto accompagnato da un’atmosfera sognante, di ricordo, oltre al già citato momento autobiografico. Con un sound perfetto, che rievoca quelle le sonorità anni ’70-’80.

Come vi avevamo già anticipato con le nostre sensazioni, Zampaglione e la sua band sono riuscite a regalarci un altro capolavoro musicale. Un brano che accompagnerà le nostre domeniche e diventerà la colonna sonora di questo importante giorno.