Dodecà continua l’espansione in provincia di Salerno

Pastorano (CE), 24 settembre 2021 – Continua l’espansione di Multicedi in Campania: il 24 settembre, l’azienda campana leader della distribuzione organizzata, inaugura a Nocera Superiore (SA) un nuovo punto vendita a insegna Dodecà. Il nuovo supermercato nasce all’interno della Galleria Nuceria, in via Petraro Pucciano, ed è accessibile tramite diverse entrate, che comunicano con l’ampio parcheggio scoperto gratuito per i clienti.

Negli oltre 1400 mq di superficie, collocati all’interno della Galleria Nuceria, Dodecà si distingue per un’offerta conveniente e di grande qualità, che dà grande enfasi al fresco quotidiano. Il reparto ortofrutta è ricco di angoli tematici, quali i legumi, la frutta secca e i preparati. Ampia l’offerta anche in pescheria. La gastronomia propone ogni giorno polli allo spiedo e un menu di piatti sempre diversi, già pronti da gustare. Vasta scelta di salumi e formaggi, congelati sfusi e un’enoteca fornita e per tutti i palati. La panetteria produce pane e altre specialità fino a sera. La macelleria, oltre ai tagli della tradizione e alle preparazioni del macellaio, si dota di una “bisteccheria” in grado di proporre al cliente un vero e proprio viaggio tra le carni del mondo. Nel nuovo punto vendita è presente anche un Sushi Chef, che realizza quotidianamente preparazioni freschissime, da consumarsi nelle 48 ore seguenti alla produzione. Infine, un goloso angolo pasticceria.

10.000 le referenze in vendita nel punto di vendita e circa 1000 quelle a marchio Decò, che garantiscono la perfetta sintesi tra uno standard di qualità riconosciuto dai clienti di 8 regioni e un prezzo al pubblico di assoluta convenienza.

Per i clienti over-65, ogni mercoledì Dodecà propone uno sconto dedicato del 10%; nella giornata del martedì anche gli studenti hanno accesso a uno sconto personalizzato del 10%. Il servizio di consegna a domicilio è gratuito ed è possibile usare i principali buoni pasto.

“Attorno al nostro format EDLP si respira un grandissimo fermento” commenta Vittorio Amatucci, direttore commerciale Multicedi. “Il mese di settembre ci ha portato in dote un nuovo punto vendita di vicinato a Qualiano, in via Di Vittorio, e l’apertura di Nocera Superiore, che capitalizza la nostra espansione nel salernitano. Questo punto vendita presenta caratteristiche di continuità con le precedenti aperture (la naturale vocazione alla convenienza quotidiana con prezzi bassi tutti i giorni, una piazza del fresco ariosa, il caratteristico format free flow), ma anche un elemento di grande novità: un’area eventi che taglia in due la superficie di vendita e che ci permetterà di rappresentare in modo ideale eventi, ricorrenze e momenti del calendario annuale, grazie a un palinsesto ragionato, ricco ed estremamente stimolante per noi, quanto per la clientela che verrà a trovarci in punto di vendita.”

Nelle aree antistanti l’ingresso del supermercato, grazie alla rinnovata partnership con Coripet, si possono conferire bottiglie in PET all’interno dell’apposito ecocompattatore e ottenere buoni spesa collegati a determinate soglie di conferimento. Tra i servizi offerti dal nuovo punto vendita, quello di poter ricevere gli acquisti fatti su amazon.com prenotando un box nell’apposito Locker. E’ possibile, inoltre, conferire oli esausti.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen – GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell’intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

