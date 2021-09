Digital talent week fa il bis offrendo oltre 200 opportunità di lavoro

Dopo il successo della prima edizione, la scorsa primavera, Digital talent week stem & business innovation torna dal 13 al 19 settembre, inaugurando il calendario autunnale delle fiere del lavoro 100% digitali organizzate da CVing. Stem (science, technology, engineering, mathematics) è l’acronimo che indica tutte quelle discipline tecnico scientifiche finalizzate all’innovazione e allo sviluppo. Un ambito che risponde alle esigenze della new economy e dove la ricerca di figure professionali da parte delle aziende è alta e in continuo aumento.

Per questa seconda edizione, Digital talent week stem & business innovation, ha aperto oltre 200 posizioni di 12 aziende partecipanti. Tra i profili più richiesti troviamo: data analyst, business analyst, IT service manager, ingegneri esperti in digitalizzazione, data scientist, sviluppatori web (Frontend, Backend e ANgular) e sistemisti. Ci sono anche opportunità per neolaureati e diplomati di figure Junior in area amministrativa, marketing, economica-assicurativa e statistica (come auditor, tax office, accountant, risk manager, actuarial specialist, ecc.).

Oltre alle aziende, saranno presenti anche sei istituti universitari per promuovere percorsi di formazione stem e orientare nello studio e nelle scelte professionali in un settore che racchiude molteplici opportunità lavorative trasversali e consente di lavorare in maniera efficiente nell’attuale e nuovo sistema economico, alla continua scoperta di strategie innovative.

Tre gli eventi live in programma. Il 14 settembre alle ore 15:00 è previsto il live webinar ‘Opportunities for curious minds: build your social reputation’. Organizzato da Deloitte, il seminario fornirà consigli ai partecipanti su come costruire o migliorare la propria social reputation, tema sempre più centrale nella ricerca del lavoro, illustrando inoltre le opportunità tech del mondo Deloitte.

Il 15 settembre alle ore 16:00 sarà la volta del webinar ‘L’approccio Agile di Spindox per un app di servizi assicurativi di successo’. Presentato dalla stessa società Spindox, la case-history mostrerà come le competenze tecnologiche-scientifiche possono essere messe al servizio del settore assicurativo per progettare, innovare e sviluppare innovazione.

Il 16 settembre alle ore 15:00 chiuderà il ciclo dei webinar ‘Node’. La cooperativa specializzata in servizi digitali per le imprese presenterà i suoi servizi e la sua mission: accompagnare e assistere le cooperative nel raggiungimento della trasformazione digitale e dei traguardi dell’innovazione, migliorando strumenti e performance, in particolare di settori del non profit e della cultura.

Giulia Anny Petrossians Gharachedaghi, product manager digital talent week di CVing, sottolinea: “Abbiamo voluto dare spazio agli eventi live nell’esigenza, molto sentita anche dalle aziende, di illustrare le molteplici opportunità che il settore stem oggi può offrire, con l’auspicio di incoraggiare, inoltre, la partecipazione femminile la cui presenza professionale è ancora ridotta. Cogliere le occasioni per incontrare le aziende di settore con la stem & business innovation permette ai giovani e alle giovani professioniste di maturare la giusta consapevolezza e fiducia nel proprio valore professionale”.

Per un’intera settimana, Digital talent week offre l’occasione ad aziende e candidati di conoscersi avviando processi di selezione mirata, con video colloqui in modalità on demand.

Partecipare è molto semplice: basta cliccare sul sito di CVing – https://www.cving.com/digital-talent-week – registrarsi seguendo pochi e intuitivi passaggi e visitare gli stand della mappa interattiva on line.