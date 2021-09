Detto Fatto, al via l’edizione 2021-2022

Dal 13 settembre il pomeriggio di Rai2 sarà di nuovo in compagnia di “Detto Fatto”, il programma condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta tutti i giorni, dalle 15.15.

Nel cast fisso torneranno anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Le anticipazioni della settimana

Di seguito il ricchissimo programma della prima settimana di questa nuova edizione di “Detto Fatto”:

si rparte lunedì 13 settembre con il ritorno del make-up artist delle star Simone Belli, che truccherà Matilde Brandi, mentre Rosanna Lambertucci e sua figlia Angelica Amodei saranno protagoniste di un tutorial di cucina light. Spazio poi alle rubriche di moda di Carla Gozzi, con la quale si parlerà anche dei look del Festival di Venezia. Infine, nella rubrica “Discostar” si parlerà di Raffaella Carrà e saranno ospiti Giovanna Civitillo e Patrizia Rossetti.

Martedì 14 settembre torneranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà una giovane sposa a trovare l’abito perfetto, e il re della sfoglia Beniamino Baleotti, che preparerà la ricetta di un primo con la pasta fresca. Ci sarà una new entry, l’esperta di fai da te Ivana Magri. Si parlerà poi del “Best of del 2021”, con Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro nel taekwondo alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, Corrado Tedeschi e Serena Garitta.

Mercoledì 15 settembre ci sarà il ritorno dell’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che aiuterà la sua ospite a vincere le sue insicurezze e a sentirsi più bella, e del pasticciere Alessandro Capotosti. Spazio poi alla rubrica green di Diana De Marsanich, che ospiterà l’attrice Ludovica Francesconi. Ospiti di questa puntata Rossella Erra e Antonella Ferrari.

Giovedì 16 settembre faranno il loro esordio a “Detto Fatto” le Magnifiche Perennial, ovvero Marilli, Paola e Isa, le influencer over che rinnoveranno il look di una signora ultrasessantenne in cerca di un nuovo stile. Torneranno poi il vivaista Fabiano Oldani e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Presenti in puntata Cinzia Th Torrini e Fortunato Cerlino, rispettivamente regista e attore della fiction “Fino all’ultimo battito”, che ha tra i protagonisti anche Bianca Guaccero. Ospiti della puntata Anna Dello Russo e l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 17 settembre tornerà l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”, mentre Ilario Vinciguerra sarà invece il giudice di un nuovo contest: una sfida ai fornelli per decretare il migliore/peggiore cuoco d’Italia. Ospiti della puntata Debora Villa e Moreno Amantini.