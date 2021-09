Davanti al mare, il nuovo brano di Simona Molinari

E’ una Simona Molinari rinnovata come artista e come donna quella che torna con il brano “Davanti al mare” (BMG).

Un brano scritto da Lorenzo Vizzini e Pierfrancesco Cordio, prodotto da Fabio Ilacqua.

Un brano intimo e delicato, molto diverso dalle sonorità tipiche del repertorio dell’artista, che anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi.

In questi anni di pausa discografica, Simona si è trovata faccia a faccia con la sua vita crescendo come donna, artista, madre, lavoratrice.

Ci sono stati giorni di silenzio e giorni di tempesta, momenti in cui si è lasciata trasportare dalla marea e momenti in cui le si è opposta. Fino ad arrivare al desiderio di lasciarsi andare e abbandonare le certezze che non le appartengono più.

Questa evoluzione personale si è tradotta nel desiderio di esplorare mondi artistici nuovi e più efficaci, oggi, per esprimere se stessa. Un desiderio pienamente supportato dal nuovo team di lavoro che la affianca.

Il tour di Simona Molinari

A novembre Simona Molinari sarà impegnata in due speciali eventi live: l’8 novembre al Teatro Brancaccio di Roma e il 9 novembre al Teatro Nazionale di Milano.