Cupra Tarraco: la prossima SUV media in chiave sportiva

L’anno prossimo dovrebbe debuttare sul mercato europeo la nuova Cupra Tarraco, gemella in chiave sportiva della già disponibile SUV di medie dimensioni Seat Tarraco che è proposta anche con la configurazione a sette posti dell’abitacolo.

La gamma della nuova Cupra Tarraco comprenderà quasi certamente la versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva, molto probabilmente affiancata dalla più sportiva declinazione VZ equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza.

Esteticamente, la nuova Cupra Tarraco sarà riconoscibile per gli elementi della carrozzeria di colore rame, in quanto lo stile votato alla sportività sarà in linea con la SUV compatta Cupra Ateca, ma soprattutto con la SUV coupé Cupra Formentor.