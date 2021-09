Covid oggi Sicilia, 877 contagi e 29 morti: bollettino 8 settembre

Sono 877 i contagi da coronavirus registrati in Sicilia oggi, 8 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. I morti sono 29, ma la Regione fa sapere che solo uno si riferisce alla giornata di oggi: 7 sono avvenuti ieri, 14 il 6 settembre, due il 5 settembre, tre il 3 settembre e due il 2 settembre. 1.379 i pazienti dimessi o guariti

Nell’isola, che è prima in Italia per numero di contagi, i positivi sono 28.016 – 531 in meno rispetto a ieri – e di questi 823 sono ricoverati in regime ordinario, 116 in terapia intensiva (6 nuovi ingressi) e 27.077 sono in isolamento domiciliare.