Covid oggi Sicilia, 414 contagi e 18 morti: bollettino 22 settembre

Sono 414 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 22 settembre 2021, secondo i numeri covid 19 del bollettino della regione. I positivi sono stati trovati su 17.969 tamponi processati. Sono invece 18 i morti e 1.602 i pazienti dimessi o guariti. L’isola scende al terzo posto per numero di contagi dopo il Veneto e la Lombardia.

In tutto gli attuali positivi sono 19.233 – 1.206 casi in meno di ieri – e di questi 604 sono ricoverati in regime ordinario, 92 in terapia intensiva (11 i nuovi ingressi) e 18.537 sono in isolamento domiciliare.