Covid oggi Sardegna, 41 contagi e zero morti: bollettino 21 settembre

Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Zero, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore. 2.362 le persone testate e 9.103 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (-1 in meno rispetto a ieri), mentre sono 178 (10 in meno rispetto a ieri) quelli in Area medica. In isolamento domiciliare ci sono 3.126 persone (245 in meno rispetto a ieri).