Covid oggi Lombardia, 765 contagi e 2 morti. A Milano 287 nuovi casi

Sono 765 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 18 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 74.638 tamponi. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 438 persone, 11 in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 57, due in meno di ieri. Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 33.981.

Sono 287 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, a Brescia sono 90, a Varese 54, a Monza e della Brianza 83, a Como 36, a Bergamo 58, a Pavia 44, a Mantova 40, a Cremona 10, a Lecco 17, a Lodi 10 e a Sondrio 8.