Covid oggi Lombardia, 450 contagi: bollettino 22 settembre

Sono 450 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 54.814 tamponi processati. I positivi sono lo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati meno gravi: sono 417, 20 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1), i morti sono stati 4.

A Milano ci sono da ieri 71 nuovi casi di Covid19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9.