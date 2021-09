Covid oggi Lazio, 323 contagi e 5 morti: bollettino 12 settembre

Sono 323 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Eseguiti 12.863 tamponi molecolari e 6.983 tamponi antigenici per un totale di 19.846 tamponi. “Oggi nel Lazio si registrano 323 nuovi casi positivi (-39), -94 casi rispetto a domenica 5 settembre. Sono 5 i decessi (+2), 442 i ricoverati (-3), 62 le terapie intensive (+3) e 314 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 146”, comunica l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Intanto prosegue la campagna vaccinale: superato l’80% di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%. E per l’avvio dell’anno scolastico pronte le ‘scuole sentinella’ con 30 mila test per gli studenti.

Asl Roma 1: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. Asl Roma 2: 83 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 6: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 74 nuovi casi. Asl di Frosinone: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi