Covid oggi Italia, Zangriillo: “Occupiamoci di chi muore d’altro”

“Con questi dati” relativi al covid “ora, occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono d’altro”. Il professor Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, su Twitter ribadisce la necessità di occuparsi di malati ‘extra covid’.

L’affermazione è basata sui dati registrati al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele tra l’11 e il 18 settembre. Su 1.215 accessi, quelli legati al covid sono stati 16, vale a dire l’1,3%. In 12 casi si trattava di persone non vaccinate. I ricoverati, alla fine, sono stati 6: lo 0,5% di tutti gli accessi settimanali al pronto soccorso. Quattro ricoveri in bassa intensità, 2 in alta.