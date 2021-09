Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino dati Covid Italia di oggi, martedì 28 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi, e le nuove indicazioni del Cts sull’aumento della capienza di stadi, teatri, cinema e sale concerti. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 32 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 795 tamponi molecolari. Si registra un decesso, una persona ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza, non vaccinata stando al bollettino della task force. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 41 di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.157 (-2).

Sono 190 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipato dal presidente Eugenio Giani via social. I nuovi casi sono stati individuati su su 19.554 test, di cui 7.597 tamponi molecolari e 11.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,97% (3% sulle prime diagnosi).

Sono 125 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi positivi sono stati rilevati su 13.458 tamponi. Nuovi casi per provincia: Bari 29; Bat: 26; Brindisi 9; Foggia 22; Lecce: 25; Taranto 18; Fuori regione 0; Provincia in definizione: -4. Le persone attualmente positive sono 2.799. I pazienti covid ricoverati in area non critica in ospedale sono 156. In terapia intensiva ci sono 15 persone.