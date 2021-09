Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 9 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti nei giorni in cui si continua a parlare dell’estensione del Green pass – con il decreto alla Camera – obbligo vaccinale e terza dose. Dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti da Veneto e Lombardia, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia in zona gialla. Attenzione particolare al bollettino di Sardegna e Calabria in vista del monitoraggio di domani. I dati:

Un nuovo contagio da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Zero, invece, i morti registrati in giornata. Il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 12.050. I casi positivi attuali sono 93 di cui 92 in isolamento domiciliare ed uno ricoverato in ospedale. I guariti sono saliti di otto unità rispetto a ieri portando il totale complessivo a 11.484, i casi complessivamente testati sono 82.185 i tamponi totali effettuati 172.354, di cui 731 nelle ultime ore. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 473.



Sono 178 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 14.233 test. Spiccano i 61 contagi in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.854. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 205. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

Sono 131 (di età compresa tra 3 e 95 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.196 (+6 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 425 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 77 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2113 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.664 tamponi molecolari (1355474 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.653 test antigenici (740354). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.79 per cento.

Sono 495 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Si registrano altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, 482 sono stati confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico: il totale dei contagi nella regione da inizio pandemia sale così a 275.510. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 9.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 448 (stabili rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 87,8 anni (4 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo).