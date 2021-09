Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 3 settembre 2021. Mentre si discute di obbligo vaccinale, terza dose e green pass esteso, ecco dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti da Veneto e Lombardia, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, che in zona gialla potrebbe essere raggiunta da altre regioni. Riflettori puntati su Sardegna e Calabria. I dati:

Sono 338 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. I nuovi casi – spiccano i 115 in provincia di Lecce – sono stati individuati su 14.743 test. Le persone attualmente positive sono 4.383. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 228. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

Sono 637 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione diffuso dal governatore Luca Zaia. Da ieri registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.430 tamponi: il tasso di positività è all’1,53%. I pazienti covid ricoverati sono 279 (-7). Le persone in terapia intensiva sono 54 (-1). “Non c’è remissione della curva, nulla di preoccupante ma non bisogna abbassare la guardia. E’ evidente che l’infezione ci sia. Abbiamo l’incidenza a 92 casi per 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive è al 5%, quello dell’area non critica è al 3%”, dice Zaia evidenziando che la regione non rischia di lasciare la zona bianca per passare in zona gialla.

Sono 525 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 525 su 18.236 test di cui 9.069 tamponi molecolari e 9.167 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,88% (8,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che “l’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 96 casi ogni 100mila abitanti”.

L’82% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino, 2 milioni e 204 mila persone anche il richiamo, pari al 68%. I vaccini attualmente somministrati sono 4.907.183.